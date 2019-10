Terminator: Destino Oscuro si mostra nel nuovo spot internazionale

Dopo le dichiarazioni di Arnold Schwarzenegger, Terminator: Destino Oscuro torna a mostrarsi con alcune scene inedite in un nuovo spot internazionale pieno d'azione.

Come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

Destino Oscuro, sequel diretto di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, è ambientato ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems. Un Terminator chiamato Rev 9 viene inviato dal futuro per uccidere la giovane Dani Ramos, ma un nuovo modello di cyborg interpretato da Mackenzie Davis tenterà di impedire l'omicidio, con l'aiuto di Sarah Connor e un vecchio T-800. Il film rappresenta il ritorno di Linda Hamilton al franchise che l'ha resa famosa e nel quale ha recitato in Terminator e Terminator 2, mentre per Arnold Schwarzenegger si tratta dell'ennesima apparizione nel ruolo di T-800: l'ultima risale allo sfortunato Terminator: Genisys, uscito nelle sale nel 2015.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 31 ottobre.

Diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron, l'opera è pensata per dare inizio ad una nuova trilogia, incassi permettendo, dettaglio non da poco che recentemente ha affossato le speranze del proseguimento del franchise di Alita: Angelo della Battaglia.

Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult su Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, film al quale Destino Oscuro sarà direttamente collegato, ignorando gli eventi di tutti i capitoli successivi.