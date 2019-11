Terminator: Destino Oscuro, Linda Hamilton sul possibile ritorno in futuro di Sarah Connor

Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sono tornati insieme nell'universo di Terminator, a distanza di anni dalla loro ultima apparizione congiunta, in Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Nel nuovo film Sarah Connor e T-800 sono invecchiati entrambi e la trama principale della pellicola di Tim Miller non si discosta molto dai film precedenti.

Qualcuno è stato inviato indietro nel tempo per uccidere un membro dei Connor e qualcun'altro è arrivato per aiutare la madre del futuro messia.

Ora molti fan si chiedono se Schwarzenegger e Hamilton torneranno anche in un prossimo capitolo. In particolare Linda Hamilton.

Sarah Connor è apparsa nei primi due film ma non è stata inclusa nei sequel successivi. La stessa attrice, stimolata sulla domanda, ha risposto in maniera vaga:"Sai, non dipende da me. Scelgo il mio lavoro in base alla storia e al personaggio, quindi se è lì, ed è abbastanza buono vorrei farlo".



Terminator: Destino Oscuro è l'ultimo episodio della lunga saga sci-fi ed è il sequel diretto di Terminator e Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ignorando volutamente gli eventi raccontati nei sequel successivi.

Terminator: Destino Oscuro è diretto da Tim Miller, regista di Deadpool, e vede Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton riprendere i loro ruoli nel franchise. Il cast comprende anche Natalia Reyes, Gabriel Luna, Mackenzie Davis e Jude Collie nei panni di John Connor.

Tim Miller e James Cameron pare che abbiano lottato per avere il controllo creativo del film. Su Everyeye potete assistere alla video recensione di Terminator: Destino Oscuro.