Terminator: Destino Oscuro, Linda Hamilton fu il membro più pagato del cast

Terminator: Destino Oscuro è il sesto capitolo del celebre franchise iniziato negli anni '80 da James Cameron. Nonostante il ruolo fondamentale di Sarah Connor all'interno delle varie pellicole, come era d'abitudine ad Hollywood all'epoca, Linda Hamilton veniva pagata di meno del suo coprotagonista.

Arnold Schwarzenegger, infatti, è sempre stato l'attore del franchise di Terminator più pagato, sia per il suo stato di divo del cinema action sia per il suo essere un uomo. Storicamente, infatti, solo negli ultimi anni le donne hanno iniziato ad ottenere parità di stipendio rispetto alle costar maschili. L'esempio lampante è stato Linda Hamilton che, nel corso del franchise, nonostante il minutaggio non venisse mai pagata quanto il collega.

La produzione di Terminator: Destino Oscuro fu caratterizzata da grandi scontri tra Cameron e Miller e, il risultato finale, non è stato tra i più apprezzati. Nel sesto capitolo di Terminator è stata la prima volta che Linda Hamilton è stata pagata più di tutti tra i membri del cast superando addirittura la retribuzione di Arnold Schwarzenegger, da sempre l'attore più pagato del franchise di Terminator. L'attore austriaco si piazzò al secondo posto tra gli attori più retribuiti della pellicola.

Se vi va di scoprire qualcosa in più della pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!