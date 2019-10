Terminator: Destino Oscuro, James Cameron spiega perché T-800 è invecchiato

Nel corso di una recente intervista promozionale per Terminator: Destino Oscuro, il produttore James Cameron ha spiegato come mai T-800, il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger, sia invecchiato negli anni trascorsi tra gli eventi di questo film e quelli di Terminator 2.

Nel film del 1991 il terminator appariva in forza e nel pieno dei suoi trent'anni, mentre in questo sequel - che, ricordiamolo ancora una volta, ignorerà tutti gli eventi dei film successivi a Il Giorno del Giudizio - ha l'aspetto di un settantenne (per quanto incredibilmente in forma).

A questo proposito, Cameron ha commentato: "Guardate, è già tutto nel primo film. Sudore, alitosi, tutto - è un cyborg. La parola finisce con 'org' perché significa 'organico'. C'è carne all'esterno. È organico all'esterno. Deve mangiare per sostenere la parte organica del suo corpo. Magari è organico solo per il 30%, ma è sicuramente fatto anche di carne umana. La scienza che sta dietro a questa idea è complessa e fuori di testa ... ma è una bella idea, vero?".

Se volete saperne di più a proposito del fascino che James Cameron prova per il corpo meccanico recuperate il nostro Everycult su Terminator 2, nel quale abbiamo analizzato il graduale distaccamento dal corpo dell'essere umano in favore di uno artificiale che il regista ha raccontato per tutta la sua carriera.

Terminator: Destino Oscuro arriverà in Italia la prossima settimana, per la precisione dal 31 ottobre.