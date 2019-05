Terminator: Destino Oscuro, James Cameron conferma il rating R!

Dopo lo spettacolare trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro arriva anche la conferma che il nuovo film della saga sarà vietato ai minori. A rivelarlo è lo stesso James Cameron, che è tornato nel franchise come produttore per proseguire la storia dei primi due storici capitoli.

Cameron ha confermato il rating R durante un'intervista con Fleck and the City che ora è stata cancellata, ma grazie a TheTerminatorFans.com possiamo riportarvi le sue parole: "Penso che, come tono, sarà un sequel diretto di T1 e T2 così come per la narrazione: sarà R rated, cupo, grintoso, veloce, intenso e lineare. L'intera storia si svolge in 36 ore, non sarà grandiosa o complessa. Sarà molto incentrato sui personaggi, e soprattuto sarà una corsa davvero eccitante."

A quanto pare il regista di Avatar ha deciso di portare su grande schermo un vero e proprio ritorno alle origini della saga, il cui nuovo capitolo sarà diretto da Tim Miller, il regista di Deadpool. Già nel trailer uscito ieri sono state mostrate poche ma intense sequenze che evocavano le atmosfere dei primi due capitoli, e questa conferma di Cameron non può che alimentare ancora di più le aspettative dei fan del franchise.

Terminator: Destino Oscuro arriverà nelle sale il prossimo 31 ottobre. Arnold Schwarzenegger ha recentemente dichiarato che apparirà nel nuovo film sotto forma di organismo cybernetico, e non nei panni di un essere umano come molti avevano previsto.