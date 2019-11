Terminator: Destino Oscuro: Gabriel Luna racconta com'è diventare il nuovo Terminator

Terminator: Destino Oscuro è il sesto film del franchise, prequel diretto del 2 ( Il giorno del giudizio) e in cui compare Rev-9 , il nuovo cyborg inviato dal futuro per rintracciare una ragazza da cui dipendono le sorti dell'umanità. Gabriel Luna, che ha vestito i panni del nuovo villain, ha parlato di come è entrato nella parte.

L'attore è un grande fan dei film precedenti e ha raccontato di aver preso ispirazione da loro per poter tratteggiare il nuovo Terminator. "Sarei un idiota a non trarre spunto dalle prestazioni iconiche di Arnold Schwarzenegger e Robert Patrick", dichiara Luna in un intervista con ComicBook.com. "Ho usato alcuni dei loro trucchi".



Ovviamente non basta soltanto guardare le prove degli altri, ma bisogna abbracciare al meglio il proprio ruolo impegnandosi al massimo: "Devi dare tutto te stesso al personaggio". Luna spiega che mentre recita resta concentrato sul momento e su tutto ciò che sta accadendo: "Non stai lì a pensare 'oh, devo farlo come ha fatto Arnold in quella scena' perché tu stai alla guida di un camion o sei in un combattimento e vivi quelle scene mentre avvengono e cerchi di restare totalmente concentrato e di essere preciso. Nessun movimento sprecato".

Terminator: Destino Oscuro è diretto da Tim Miller e vede anche il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. La pellicola ha debuttato il 31 ottobre in Italia e oggi 1 novembre negli Usa, dove ha incassato 2,4 milioni di dollari alle anteprime della notte di Halloween. Chi volesse saperne di più può leggere la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.