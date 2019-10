Terminator: Destino Oscuro, Gabriel Luna aveva le costole rotte in una scena con Schwarzy

Una delle più grandi emozioni nel recitare in un film come Terminator: Destino Oscuro è quello di affrontare sul set un'icona come Arnold Schwarzenegger. Per Gabriel Luna l'occasione è stata davvero ghiotta, nonostante l'attore abbia recitato in una scena di combattimento con Schwarzy, inconsapevolmente con le costole fratturate.

Gabriel Luna ha parlato della sua esperienza, partendo addirittura dal periodo che ha preceduto le riprese a Los Angeles:"Era una data che avevo cerchiato da molto tempo. Abbiamo avuto questo programma mutevole e so di avere questa scena faccia a faccia con lui. Mesi e mesi di attesa e preparazione e frasi come 'bene, devo prendere mente e corpo ed essere lì'. E la cosa divertente è che il giorno prima sto facendo una prova e sento un pizzico sulla schiena e dico 'Cosa diavolo era?'".



Un segnale che qualcosa potrebbe non essere andato per il verso giusto:"Vado a letto e mi sveglio molto dolorante e mi dico 'Amico, hai tirato qualcosa'. Quindi vado a lavorare, e ho preso molti più colpi in questo film perché di solito faccio il bravo ragazzo. E poi nella scena con Arnold ho sentito un pizzico e mi sono detto 'sta succedendo qualcosa'".

Nonostante tutto Luna ha recitato con il dolore delle costole fratturate ma il risultato è stato ottimo, grazie anche all'impegno di Arnold Schwarzenegger:"Ho girato tutta la settimana, ho fatto tutte le mie scene con Arnold. Stiamo combattendo e ad un certo punto lo lancio attraverso la stanza, ed è così meraviglioso. Si mette a tua disposizione; lui è un atleta e vengo anche io dall'atletica leggera. Quindi passa tutta la settimana, facciamo il combattimento, giriamo la scena".

E dopo le riprese Gabriel Luna scopre che la situazione è più grave di un semplice stiramento ai muscoli lombari:"La mia massaggiatrice dice 'No, questo non è un muscolo, dovresti andare dal dottore'. Sono andato dal dottore, ho fatto le radiografie e pare che io abbia avuto due costole fratturate. A quel punto avevo superato ormai il peggio".

La première losangelina di Terminator: Destino Oscuro è stata annullata causa incendio, dopo il rogo scoppiato nella città californiana. Per quanto riguarda il franchise, James Cameron qualche giorno fa aveva svelato il tema principale della nuova trilogia.