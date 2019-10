Terminator: Destino Oscuro, al film con Arnold Schwarzenegger il rating R

Terminator: Destino Oscuro sarà il ritorno in pompa magna del franchise che vuole tornare agli antichi fasti. Proprio per questo sarà il sequel diretto di Terminator 2, ignorando volutamente tutti i sequel successivi, che non hanno riscosso grande successo tra i fan e la critica. Ora per questo nuovo capitolo è ufficiale il rating R.

Secondo l'Expositor Relations Co. infatti il film di Tim Miller ha ricevuto la valutazione R a causa della violenza che si riscontra nel corso del film, oltre al linguaggio utilizzato e a brevi scene di nudo.

La notizia arriva ad una settimana dall'ufficializzazione della durata del film. Secondo la durata la British Board of Film Classification, Terminator: Destino Oscuro avrà una durata abbastanza lunga, ben 128 minuti.



Nel cast del film tornano Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor, Edward Furlong nei panni di John Connor e ovviamente Arnold Schwarzenegger in quelli di T-800 'Model 101'.

"Questo film ha questo aspettodel viaggio nel tempo, ovviamente, ma tutti noi abbiamo affrontato lo stesso problema in cui prendi decisioni nella tua vita che avranno delle conseguenze in futuro in base al percorso che scegli e alle decisioni che prendi. E a volte devi prendere quelle decisioni senza una completa comprensione delle implicazioni di quelle decisioni. E a volte quelle decisioni non funzionano bene, come spesso tutti abbiamo sperimentato. Penso che questo film riguardi Sarah e le implicazioni di quelle decisioni" ha spiegato Tim Miller.

Nella nuova clip è stato possibile vedere l'entrata ad effetto di Sarah Connor. Il film punta ad un debutto da 40 milioni di dollari negli Usa.