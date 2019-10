Terminator - Destino Oscuro: Filippo Magnini protagonista del nuovo video promozionale

Il due volte campione mondiale di nuoto Filippo Magnini è il protagonista del nuovo video promozionale di Terminator - Destino Oscuro, atteso nuovo capitolo della saga originale firmata James Cameron che debutterà nelle sale italiane domani.

Dopo la comparsa del "Terminator" Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers in uno spot del film in compagnia di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, il reparto marketing della pellicola continua a puntare sui grandi atleti: "I Teminator sono macchine perfette, ma mancherà loro sempre una cosa: la scintilla di umanità e coraggio che ci rende unici" recita la sinossi del filmato, che potete visionare comodamente in calce alla notizia.

Al cinema dal 31 ottobre, Terminator - Destino Oscuro fa da sequel diretto delle due leggendarie pellicole di Cameron - di ritorno nella saga in veste di produttore - ignorando tutti i seguiti usciti dopo Terminator 2 - Il giorno del giudizio. La Hamilton torna a vestire i panni di Sarah Connor in quello che, box office permettendo, sarà il primo capitolo di una nuova trilogia.

Come confermato dallo stesso regista di Avatar in una recente intervista, infatti, l'idea è quella di sviluppare altri due seguiti di Destino Oscuro che esplorino a fondo il tema del "rapporto umano con l'intelligenza artificiale". Trovate tutti i dettagli nella nostra recensione di Terminator - Destino Oscuro.