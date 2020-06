Terminator Destino Oscuro: i fan vogliono un sequel, Mackenzie Davis risponde: 'Assurdo'

Con un budget di 185 milioni di dollari e un incasso complessivo di appena 256 milioni in tutto il mondo, il discreto Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller e prodotto da James Cameron non si è rivelato il successo sperato a livello di critica e accoglienza, pur non rappresentando un totale flop commerciale.

Parlando proprio del film con NME, l'attrice Mackenzie Davis, che nell'opera veste i panni di Grace, nuovo modello di androide, ha avuto modo di dire la sua sull'arrivo di un eventuale sequel del film, anche se ha definito l'idea "davvero assurda". Spiegando meglio, l'attrice ha rivelato:



"Ho sinceramente adorato il film e sono davvero orgogliosa del risultato che abbiamo raggiunto, ma non c'è stata una grande e calorosa accoglienza al botteghino, il che significa che pensare a delle eventuali richieste per un settimo e nuovo capitolo del franchise è abbastanza folle e assurdo, al momento. Si dovrebbe prestare molta attenzione a ciò che vuole il pubblico, che tendenzialmente sono cose nuove, proprio come le voglio io. Ci sono tante persone interessanti che non si adattano allo stampo di quelle che realizzano questi grandi franchise e che non hanno avuto la possibilità di fare un film. Dovremmo investire su di loro, adesso".



Vi lasciamo alla nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.