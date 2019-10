Terminator: Destino Oscuro, l'entrata in scena a effetto di Sarah Connor nella nuova clip

Paramount Pictures ha diffuso in streaming una clip ufficiale da Terminator: Destino Oscuro nella quale possiamo ammirare l'entrata in scena di Linda Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor 28 anni dopo l'ultima volta.

Niente di inedito o mai visto prima, dato che parte di questa clip era già stata mostrata nei trailer diffusi finora per la pellicola di Tim Miller. Dopo l'inseguimento del villain di questo capitolo verso le nuove protagoniste, in loro soccorso arriva proprio Sarah Connor che non faceva la sua comparsa nel franchise dai tempi di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, a cui questo Destino Oscuro si ricollega direttamente ignorando i successivi capitoli.

Nel film, oltre ai due volti storici come quelli della Hamilton e naturalmente di Arnold Schwarzenegger, anche il ritorno di Edward Furlong nei panni di John Connor, e poi ancora le new entry Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Steven Cree, Natalia Reyes e Tom Hopper.

Sesto capitolo del franchise ideato da James Cameron che qui ritorna in veste di produttore, secondo le previsioni del box office pubblicate da Deadline qualche giorno fa, Terminator: Destino Oscuro potrebbe esordire al botteghino casalingo con un primo weekend da oltre 40 milioni di dollari. Sebbene i numeri non siano straordinari, il report fa notare che il film ha ancora molto spazio di manovra per puntare ad un debutto migliore

Destino Oscuro sarà ambientato ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems, quando un Terminator chiamato Rev-9 viene inviato dal futuro per uccidere la giovane Dani Ramos, che però sarà strenuamente difesa da Sarah Connor, il nuovo T-800 e Grace, un'umana potenziata ciberneticamente. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre, ma sarà presentata in anteprima assoluta a Lucca Comics.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Terminator 2 - Il giorno del giudizio.