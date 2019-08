Terminator: Destino Oscuro, Edward Furlong parla per la prima volta del suo ritorno

A circa un mese dall'annuncio di James Cameron sulla presenza di Joe Connor in Terminator: Destino Oscuro, il suo interprete Edward Furlong ha finalmente parlato del suo atteso ritorno nel franchise di fantascienza.

Il suo ruolo nel film è ancora un mistero, e mentre era ospite al Silicon Valley Comic-Con l'attore non si è voluto sbilanciare sulla trama: "Non posso dire nulla, però sì, ci sarò! E' un ruolo piccolo, sai, ma comunque ci sarò. Sono lieto di essere tornato, sono davvero contento di farlo."

"E' stata come una benedizione" ha proseguito Furlong. "Ero davvero entusiasta, stavo cercando di andare avanti con la mia vita in quel momento - quindi sì, è stata una bella chiamata da ricevere. Mi è sembrato come un regalo da tutte le persone che conosco, in più avrei dovuto fare altri Terminator ma sono orgoglioso di non aver fatto quella m***a."

Seguito diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, il nuovo capitolo della saga vedrà anche il ritorno di Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger come il nuovo T-8000. Alla regia ci sarà Tim Miller (Deadpool), con Cameron che questa volta si occuperà della produzione.

In caso ve lo foste persi qui potete trovare il trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro, in arrivo nelle sale