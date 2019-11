Terminator: Destino Oscuro debutta come Genysis, a rischio la saga di James Cameron?

Il debutto sotto le aspettative per Terminator: Destino Oscuro rischia di uccidere sul nascere la nuova trilogia pensata da James Cameron, tornato nel franchise in veste di produttore.

Le previsioni iniziali per gli incassi del nuovo film con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger parlavano di $35-$45 milioni di dollari, già non proprio esaltanti, che però sono state letteralmente dimezzate dalla verità dei fatti, con un debutto negli Stati Uniti di circa $27 milioni.

Si tratta di una cifra molto simile a quella con la quale nel 2015 debuttò il bistrattato Terminator: Genisys, che però nel venne proiettato su un numero minore di schermi e soprattutto guadagnò terreno all'estero (alla fine, il film con Emilia Clarke incassò $89,7 milioni a livello domestico e $350,8 milioni dal mercato internazionale). Non sembra che il botteghino estero salverà Dark Fate, ha già avuto una bassa apertura all'estero ($12 milioni) e che dalla Cina - il secondo più grande mercato al mondo - dovrebbe incassare appena $30 milioni, aspettative ulteriormente in calo da quelle originali di $40- $50 milioni.

Deadline riporta che il film è costato tra i $185 e i $195 milioni di dollari, tra l'altro senza includere i costi di marketing, con l'asticella per portare il bilancio in pari attestata oltre i $470 milioni.

Si tratta della seconda grande steccata per Cameron nel 2019, dopo che Alita: Angelo della Battaglia, diretto da Robert Rodriguez, a febbraio ha aperto con $28,5 milioni, facendo meglio perfino di Destino Oscuro: anche in quel caso il film era stato pensato per lanciare una nuova saga, e anche in quel caso gli scarsi risultati commerciali ne hanno impedito il proseguimento.

Voi cosa pensate che accadrà? Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.