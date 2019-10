Terminator: Destino Oscuro concluderà la storia di Sarah Connor

Tim Miller si è seduto con Fandango per parlare di Terminator: Destino Oscuro e in particolare di come concluderà il percorso di Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton al suo atteso ritorno nel franchise.

"L'ho sempre considerato un'analisi delle conseguenze delle scelte che lei fa" ha detto il regista. "E questo film ha un aspetto di viaggi nel tempo, ovviamente, ma tutti noi abbiamo affrontato lo stesso problema di dover fare decisioni che avranno grandi conseguenze sul tuo futuro, in base al percorso che hai scelto e le decisioni che fai, e a volte devi prendere queste decisioni senza capirne completamente le implicazioni. Ed è qualcosa, credo, che tutti possono comprendere, e spesso queste decisioni non pagano. In questo film Sarah esamina le implicazioni delle proprie decisioni."

Miller ha poi parlato di come il film si porrà nei confronti dei due capitoli originali, soprattuto per quanto riguarda il punto di vista di Sarah: "E' quasi come se Jim [Cameron] avesse già impostato un sequel, anche se alla fine di Terminator 2 non senti il bisogno di un seguito. Quando Sarah dice 'Non so cosa il futuro abbia in serbo, ma per la prima volta lo affronto con speranza' si rivela un errore. Ma sembra che abbia bisogna di un'ulteriore spiegazione perché ha detto 'Ho fatto un po' di stronzate e non so cosa succederò dopo'. E' qui che arriviamo noi e diciamo 'Bene, questo è ciò che accadrà."

Insieme alla Hamilton tornerà nel cast anche Arnold Schwarzenegger nei panni del nuovo T-800, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre. Per altre notizie vi rimandiamo al recente poster IMAX di Destino Oscuro e alla presentazione dei protagonisti.