Terminator: Destino Oscuro e la citazioni di Arnold Schwarzenegger sul set

Da "Hasta la vista, baby" e "I'll be back" nei primi Terminator, a "Get to the choppa!" in Predator e "Who is your daddy?" in Poliziotto alle elementari, i film con Arnold Schwarzenegger sono sempre stati accompagnati da frasi memorabili. Quello che forse non sapete, però, è che lo stesso attore è il primo a citarle per fare divertire gli altri.

Lo ha confermato anche Gabriel Luna, il nuovo interprete di Terminator in Destino Oscuro che a quanto pare ha potuto assistere in prima persona ad una simpatica auto-citazione di Schwarzenegger. "La mia esperienza migliore è stata quando, un giorno durante la colazione, mia moglie stava parlando con un suo amico e ha chiesto 'Oh, forte, quindi cosa fa tuo padre?" ha detto Luna a Comibcook.com. "E a quel punto lui smette di mangiare e dice "Who's your Daddy and what does he do?' E poi ha ripreso a mangiare."

Tutto nasce dalle richieste dei fan, che quando incontrano l'icona di Terminator non perdono occasione per assistere in prima persona alle sue frasi più celebri, come ha spiegato Schwarzenegger: "Dipende dalla circostanza. Spesso dopo che finisco un discorso e chiedo se ci sono domande, qualcuno si alza e dice 'Sì, potresti dire hasta la vista baby?' Così io lo dico. Qualcuno altro invece chiede 'Puoi dire get to the choppah? e io grido 'Get to the coppa!' Quindi sì, mi capita di fare queste cose, anche scherzando sul set."

Durante la realizzazione dei primi Terminator, l'attore e i filmmaker non avevano idea che alcune frasi sarebbero diventate col tempo delle pietre miliari del franchise. "Ho imparato talmente velocemente frasi come 'I'll be back' che non avrei mai pensato di doverle ripetere" ha aggiunto l'attore. "Nessuno ha pensato due volte a quella frase, e all'improvviso con l'uscita del film tutti sono venuti a dirmi 'Puoi dire quella frase, 'I'll be back', oh mio dio è davvero incredibile'.

