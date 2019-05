Terminator: Destino Oscuro, Cameron: 'Sarah Connor è una nonna cattiva con il fucile!'

Il primo trailer di Terminator: Destino Oscuro non ha convito tutti, almeno non nella sua totalità, perché una cosa che ha più o meno convinto nella sua vena nostalgica, di ritorno, è stato ovviamente rivedere Linda Hamilton nei panni della mitica Sarah Connor, di cui è tornato a parlare ora il produttore James Cameron.

Per il regista di Terminator 2, la Connor non rappresenta soltanto la vecchia e più funzionale visione del franchise, ma anche la controparte efficace di alcuni attori maschili a cui è stata data nel tempo l'occasione di diventare quella che Cameron chiama "una nonna molto cattiva con il fucile" (ovviamente, per i maschi dei "nonni"). Lo ha proprio spiegato in una recente intervista, dicendo:



"Certo, adesso ci sono moltissimi personaggi femminili per discutere di empowerment anche nel genere: Captain Marvel, Wonder Woman, Vedova Nera. C'è una bella lista. Quante di loro hanno però più di 40 anni? Poche. Così, la lista si riduce drasticamente. Parlando poi di action empowerment, azione femminile, ci sono tutte queste graziose e rugiadose gioventù. Quante di loro hanno più di 60 anni? Nessuna. Ora iniziamo a guardarci indietro e pensiamo a quanti prototipi di eroina d'azione hanno mai superato i 60 anni. Tanti ragazzi, tanti uomini in crisi di mezza età - sapete, Bruce Willis, Liam Neeson, Clint Eastwood negli anni '80. E quante signore? Poche, se non nessuna. Così ho pensato che valesse la pena farlo, che fosse una cosa giusta e importante da fare".



Terminator: Destino Oscuro è atteso nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019.