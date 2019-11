Terminator: Destino Oscuro apre con 2,4 milioni alle anteprime di Halloween

Arrivato ieri anche nei cinema italiani, Terminator: Destino Oscuro ha ottenuto $2,4 milioni durante le anteprime della notte di Halloween al suo debutto negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Variety, il sesto capitolo del franchise sarà distribuito in 4,086 sale americane in cui dovrebbe incassare circa $40 milioni entro domenica. Per quanto riguarda l'esordio internazionale, l'incasso di Destino Oscuro nel primo weekend è previsto intorno ai $125 milioni.

Sequel diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, il film diretto da Tim Miller firma il ritorno di James Cameron nel franchise in veste di produttore, che nonostante le impegnative riprese di Avatar 2 è riuscito a dedicare del tempo al dietro le quinte del progetto, dal casting alla direzione di questa nuova trilogia.

Come confermato dallo stesso Cameron, infatti, l'intenzione sua e di Paramount è quella di sviluppare una nuova trilogia che affronti il tema del rapporto umano con l'intelligenza artificiale. Un progetto sicuramente ambizioso che però avrà bisogna di una forte spinta dal box office, visto il notevole budget di $185 milioni.

Faranno ritorno nel cast del film Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger nei panni dei loro storici personaggi, Sarah Connor e il T-800, insieme alle new entry Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Gabriel Luna. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.