Terminator: Dark Fate, il primo trailer ufficiale in arrivo Giovedì 23 maggio. Il video

Appena una settimana fa, era lo stesso Tim Miller a rivelare che il trailer ufficiale dell'atteso Terminator: Dark Fate sarebbe uscito "a breve", ma è adesso grazie alla pagine Twitter del film che sappiamo la data esatta in cui potremo vedere in azione il sesto capitolo del franchise prodotto da James Cameron.

Nessuna immagine nel filmato, ma soltanto un semplice annuncio con logo: il primo trailer di Terminato: Dark Fate arriverà questo giovedì, 23 maggio, alle 6.00 AM. Meno di 48h ci separano insomma dal trailer di uno dei film più attesi dell'anno, grande ritorno di un franchise amato che cancellerà sostanzialmente tutti gli eventi dopo Terminator 2, riprendendo le fila del discorso dalla fine del secondo, clamoroso capitolo della saga.



In Terminator: Dark Fate ritroveremo Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger in quelli del T-800, mentre tra le new entry troveremo Mackanzie Davis (Blade Runner 2049) nei panni di una nuova Terminator "buona" e Gabriel Luna in quelli del villain di turno, ovviamente sempre legato a Skynet e al mondo delle macchine.



Il film è atteso nelle sale italiane per il prossimo 1° novembre e non c'è ancora una sinossi ufficiale, che a questo punto pensiamo verrà rivelata insieme al trailer. Non ci resta che avere pazienza.