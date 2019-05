Terminator: Dark Fate, in attesa del trailer, pubblicato il primo poster ufficiale

In attesa del trailer di Terminator: Dark Fate, che come sappiamo arriverà domani giovedì 23 maggio, è stato diramato online il primo poster ufficiale del nuovo film della saga creata da James Cameron.

Come potete vedere dall'immagine, che come al solito vi attende in calce all'articolo, la Sarah Connor di Linda Hamilton cammina lungo un'autostrada deserta, avvicinandosi verso la camera e dando le spalle ad un tramonto dalla saturazione post-apocalittica.

La tag-line recita: "Benvenuti nel giorno dopo il giorno del giudizio".

Visti i nomi coinvolti, col regista Tim Miller (Deadpool) e ovviamente Cameron in produzione, Dark Fate è uno dei titoli più attesi dell'anno: il film, del quale ad oggi non si conosce sostanzialmente nulla a livello di trama, promette di riavviare il franchise proseguendo la storia di Terminator 2, senza tenere conto degli eventi narrati in Terminator 3, Terminator: Salvation e Terminator: Genisys (in pratica le tre pellicole meno amate della saga, nonché quelle realizzate senza Cameron).

In Terminator: Dark Fate ritroveremo anche Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800, mentre tra le new entry figurano Mackanzie Davis (Blade Runner 2049) in quelli di una nuova Terminator "buona" e Gabriel Luna in quelli di un misterioso villain, ovviamente sempre legato a Skynet. Il film arriverà a novembre.

