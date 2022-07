Terminator Dark Fate, il regista: 'Dopo il risultato al botteghino ho capito molto'

Mentre tutti si chiedono se la saga di Terminator continuerà, il regista di Dark Fate, Tim Miller, torna a parlare della pellicola che ha diretto per il franchise nel 2019, raccontando il modo in cui ha approcciato il lavoro e cosa ha imparato alla fine.

"Sono entrato [nel franchise] con la convinzione nerd hard rock che se avessi realizzato il bel film che volevo vedere, sarebbe andato tutto bene. E mi sbagliavo", ha rivelato Miller al pubblico durante il panel del Comic-Con di San Diego. "È stato uno di quei fottuti momenti Eureka, ma in un modo negativo, perché il film è andato a rotoli."

Come sappiamo, infatti, la pellicola della saga con Arnold Schwarzenegger non ha avuto la fortuna dei capitoli precedenti. La flessione da un punto di vista economico è stata notevole: Dark Fate ha infatti ottenuto 261 milioni di dollari a livello mondiale, mentre il Terminator del 2015 ne ha raccolti ben 440.

James Cameron, produttore del film di Miller e colui che ha diretto ben due pellicole di Terminator in passato, aveva in verità notato subito che il montaggio del film era troppo lungo e approssimativo, cosa che ha portato i due a scontrarsi spesso. "Sentivo che c'erano tanti percorsi non necessari che erano stati intrapresi" ha dichiarato Cameron nel corso di un'intervista. "Io stesso sono un editor, dunque ho lasciato delle note che erano sia ampie che molto specifiche." Cameron ha continuato a farlo finché il montaggio non è stato bloccato e il film è uscito.

E voi, cosa ne pensate del Terminator di Miller? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Dark Fate!