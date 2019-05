Terminator: Dark Fate, online il trailer ufficiale,torna il mitico T-800 di Schwarzenegger

Come anticipato dalla pubblicazione del poster ufficiale di Terminator: Dark Fate, ecco sbarcare online il primo trailer del nuovo film diretto da Tim Miller che vedrà il ritorno di James Cameron nella storica saga sci-fi/action da lui creata nel 1984.

Il filmato ci mostra un'incredibile sequenza di inseguimento in autostrada - che ricorda un po' quella di Deadpool - con protagonisti il nuovo modello di Terminator di Gabriel Luna (capace di moltiplicarsi) e la nuova ibrida umana/cyborg interpretata da Mackenzie Davis: la donna deve proteggere una bambina, definita verso la fine del filmato come fondamentale per vincere la guerra contro le Macchine, e ad aiutarla ci penseranno Sarah Connor - che sconfiggere il nuovo Terminator con un lanciarazzi - e ovviamente il T-800, a quanto pare ritiratosi a vita privata (forse insieme a Sarah?).

Come sempre, potete visionare il trailer comodamente all'interno dell'articolo.

Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton torneranno nei rispettivi ruoli del Terminator T-800 e Sarah Connor, vere e proprie icone della Hollywood degli anni '80 e '90. Insieme a loro anche alcune fra lepiù celebrate star emergenti del panorama cinematografico contemporaneo, come Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Diego Boneta e Natalia Reyes.

Il film, secondo lungometraggio di Miller (che ha esordito con Deadpool) vanterà una colonna sonora firmata da Junkie XL. L'opera promette di riavviare il franchise proseguendo la storia direttamente dagli eventi di Terminator 2, senza tener conto dei fatti narrati in Terminator 3, Terminator: Salvation e Terminator: Genisys, ovvero le tre pellicole realizzate senza il supporto dei Cameron e quelle di minor successo dell'intera saga, spesso e volentieri distrutte dalla critica.

Terminator: Dark Fate uscirà nei cinema di tutto il mondo a novembre. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al logo ufficiale di Dark Fate.