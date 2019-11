Terminator: Dark Fate, James Cameron e Tim Miller hanno lottato per il controllo creativo

Nel corso di un'intervista promozionale James Cameron, padre della saga di Terminator tornato come produttore del nuovo capitolo Destino Oscuro, ha rivelato di aver avuto notevoli contrasti con il regista Tim Miller.

Il regista e produttore ha esaminato il processo creativo di Dark Fate in paragone con quello di Alita: Angelo della Battaglia, altro recente sci-fi da lui prodotto ma diretto da Robert Rodriguez.

"Direi che ci sono stati molti scontri. E il sangue versato durante le battaglie per il controllo creativo deve ancora essere lavato dalle pareti della sala montaggio" ha scherzato Cameron. "Questo è un film forgiato nel fuoco. Quindi sì, ma questo è il processo creativo, giusto? Voglio dire, il mio lavoro con Robert su Alita era molto diverso. Robert ha adorato la sceneggiatura, ha adorato tutto, ha detto: 'Voglio solo fare questo film. Voglio fare il film come lo hai immaginato tu.' E io ho detto: 'No, devi renderlo il tuo film'. Con Tim invece ho avuto l'esperienza inversa, perché Tim voleva renderlo un po' troppo il suo film, e io continuavo a ripetergli: 'Guarda che questo è il mio mondo, l'ho creato io'. In sostanza ho avuto la materia e l'anti-materia dell'esperienza da produttore."

Recentemente, anche Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger hanno discusso la "rivalità" fra Miller e Cameron sul set.

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di Terminator: Dark Fate e l'Everycult su Terminator 2.