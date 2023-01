Terminator: l'attore della saga Earl Boen ci lascia all'età di 81 anni

Si è spento lo scorso 5 Gennaio alle Hawaii circondato dalla sua famiglia Earl Boen. L'attore, la cui carriera è stata una rosa di ruoli infinita, viene ancora oggi ricordato soprattutto per il suo ruolo nella saga di Terminator .

Ci lascia all'età di 81 anni a causa di un brutto male il nostro psicologo criminale Dr. Peter Silberman. Il suo era un ruolo ricorrente all'interno del franchise di Terminator, e i fan erano e saranno sempre molto legati al suo personaggio. Il dottore appariva, in ordine cronologico, prima in Terminator di James Cameron. Qui il dottore si interfaccia con la nuova realtà delle macchine assassine, e si ritrova a dover interrogare Kyle Reese. Nei seguenti due film (Terminator 2: Il Giorno del Giudizio e Terminator 3: Le macchine ribelli) il suo personaggio è costretto ad affrontare nuove sfide fino a ritrovarsi proprio davanti al Terminator in... "persona".

Piccola curiosità: il secondo film (Terminator 2), che risale al 1991 con la regia di Cameron, era tornato al cinema in 3D a fine agosto del 2017, dopo che la Distrib Film US ne aveva creato e rilasciato un trailer. Ora è però solamente possibile vedere la saga di Terminator in streaming, d'altronde non è una sorpresa che una saga nata negli anni '80 sia sopravvissuta e, anzi, abbia ancora un eco così forte tutt'oggi.