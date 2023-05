Terminator, Arnold Schwarzenegger lapidario: 'Ho chiuso con la saga'

Gran parte del suo successo, Arnold Schwarzenegger lo deve a James Cameron e all'intelligenza che ebbe nel volerlo nel ruolo del celebre cyborg. Dopo anni passati nel franchise, l'attore austriaco ha dichiarato di aver chiuso con la saga e di aver intenzione di puntare ad altro.

"Il franchise non è finito. Ho finito. Ho ricevuto il messaggio forte e chiaro che il mondo vuole andare avanti con un tema diverso quando si tratta di Terminator", ha spiegato Schwarzenegger, durante una recentissima intervista. "Qualcuno deve avere una grande idea. Il Terminator è stato in gran parte responsabile del mio successo, quindi l'ho sempre guardato con molto affetto" ha spiegato. Le affermazioni dell'attore sembrano essere la conseguenza delle affermazioni fatte da James Cameron riguardo il flop di Terminator Destino Oscuro.

"I primi tre film sono stati fantastici", ha aggiunto l'attore, parlando della sua esperienza avuta lavorando a questo tipo di film. "Nel quattro non ero presente perché ero governatore. Quindi il cinque e sei non hanno concluso nulla per quanto mi riguarda. Lo sapevamo in anticipo perché non erano ben scritti" ha raccontato Schwarzenegger. La saga, già da diverso tempo, sta vivendo una curva discendente ma questo non interrompe la loro volontà di continuare a raccontare una storia.

Per celebrare al meglio questi storici film vi consigliamo il nostro speciale su gli alti e i bassi sulla saga di Terminator. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!