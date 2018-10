Terminator 6 uscirà nei cinema USA a novembre 2019

C'è aria di cambiamento nel panorama cinematografico di novembre 2019. Infatti, dopo il posticipo di Wonder Woman 1984 di ben sette mesi, ha aperto una vera e propria gara tra studios Hollywoodiani per accaparrarsi quell'importante slot.

Questa mattina vi abbiamo svelato che, prontamente, la Sony Pictures ha annunciato che il loro reboot cinematografico dedicato alle Charlie's Angels si sarebbe piazzato proprio in quello slot 'vacante'. Adesso Deadline conferma che la Paramount Pictures ha anticipato anche Terminator 6 per quella data di uscita e, dunque, anziché debuttare il 15 novembre arriverà ufficialmente negli States il 1° novembre 2019. Stiamo parlando di due titoli molto importanti per entrambi gli studios e, sebbene i rating dovrebbero essere molto differenti (Charlie's Angels dovrebbe puntare sul PG-13, Terminator 6 sulla R), bisognerà vedere chi delle due pellicole avrà la meglio sull'altra in quel week-end cinematografico.

Il cast di questo nuovo episodio include Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna e Arnold Schwarzenegger, che tornerà a vestire gli iconici panni artificiali del Terminator T-800. Oltre a Linda Hamilton, nuova protagonista sarà Mackenzie Davis, sempre più "lady sci-fi" dopo i ruoli in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, The Martian di Ridley Scott e nell'episodio San Jupitero della serie televisiva inglese Black Mirror.