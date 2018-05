Terminator 6: trovato l'attore che interpreterà il ruolo che era di Schwarzenegger?

Brett Azar è stato scritturato in Terminator 6 in un ruolo per adesso sconosciuto. Potrebbe trattarsi però, di quello che fu di Arnold Schwarzenegger, vista la fisicità imponente del giovane attore. Potrebbe cioè, nuovamente interpretare il ruolo del suo sé ringiovanito.

James Cameron, che diresse i primi film di Terminator, è tornato ora al franchise, e ha assunto Tim Miller (Deadpool) alla regia di questo nuovo capitolo della saga. Il film, si chiamerà semplicemente Terminator.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama, ma sappiamo per certo che sia Arnold Schwarzenegger che Linda Hamilton riprenderanno i loro ruoli, e a loro si uniranno, nel cast, Mackenzie Davis e Gabriel Luna.

Anche Azar sarà nel film, e lo ha scritto sul suo profilo Facebook, anche se non abbiamo idea di quale sarà il suo ruolo. Forse sarà di nuovo il "doppio" di Schwarzenegger, oppure sarà il modello di un nuovo Terminator. Miller ha comunque detto che, stavolta, il film abbraccerà l'età reale di Schwarzie, e non tenterà nuovamente di nasconderla, come è successo nel film precedente,

Comunque, anche soltanto l'idea che Cameron sia tornato nel progetto come produttore, fa ben sperare per i die hard fan che, stavolta, potrebbero non restare delusi da una pellicola che, al contrario delle 3 precedenti, potrebbe effettivamente riaccendere la scintilla verso una storia classica della cinematografia.