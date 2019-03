Terminator 6 ha un titolo ed una data di uscita ufficiali

La Paramount Pictures è pronta a sguinzagliare il suo nuovo film dedicato a Terminator - il sesto del franchise - e, come svela Deadline, ha annunciato un titolo ufficiale per la pellicola: Terminator: Dark Fate.

La pellicola sarà diretta da Tim Miller, regista del primo acclamato film dedicato al personaggio di Deadpool. La Paramount Pictures sembra piuttosto confidente nel successo di questo Terminator: Dark Fate, tanto da ufficializzare per il prossimo 1° novembre la sua data di uscita.

In questo modo, il film si scontrerà al box-office con un'altra pellicola piuttosto attesa, il reboot di Charlie's Angels diretto da Elizabeth Banks. Entrambi gli studios - Paramount e Sony - sembra vogliano puntare sulla data del 1° novembre e attrarre più pubblico possibile. Entrambi i franchise dovrebbero attrarre, comunque, un pubblico maschile e, sebbene Charlie's Angels, possa far pensare ad un pubblico femminile, abbiamo visto come, in passato, film d'azione con protagoniste donne non sempre hanno trovato i favori femminili: Alita - Angelo della Battaglia non ha fatto alcuna presa sul sesso femminile al box-office mondiale mentre Captain Marvel, almeno al suo primo week-end, ha attratto più un pubblico maschile.

La ragione per cui Charlie's Angels si trova nella data del 1° novembre è perché è quando uscì il film originale con Cameron Diaz 19 anni e la Sony ha 'occupato' la data non appena Warner decise di posticipare al 2020 il suo Wonder Woman 1984.

Entrambi i franchise sperano di ottenere una nuova giovinezza al box-office, soprattutto dopo che l'ultimo capitolo Terminator: Genisys ha incassato al botteghino meno del primo episodio del franchise.