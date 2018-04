Terminator 6: Paramount posticipa l'uscita all'autunno 2019

Paramount Pictures ha annunciato che il sesto capitolo di Terminator diretto da Tim Miller - attualmente senza un titolo ufficiale - è stato posticipato dal 26 luglio 2019 al 22 novembre successivo.

Una delle ragioni del posticipo potrebbe essere legata ai ritardi di pre-produzione dovuti al recente infortunio di Arnold Schwarzenegger, operato al cuore proprio una settimana fa. L’attore ha ringraziato tutti quelli che gli hanno mandato dei messaggi di augurio.

Recentemente, vi avevamo riportato che Mackenzie Davis era in trattative per una parte nella pellicola. Sebbene il ruolo dell’attrice sia da considerarsi importante per il nuovo lungometraggio di Terminator, il suo personaggio potrebbe non essere la vera star del film. I produttori, infatti, sarebbero attualmente alla ricerca di una interprete latina per il ruolo principale di protagonista, una figura, dunque, che rivedremo nel corso dell’intera nuova trilogia.

Al momento la trama del film è ancora avvolta dal mistero, sappiamo solamente che sarà incentrata attorno alle paure contemporanee che si sviluppano con riguardo alla tecnologia e la storia coinvolgerà una nuova giovane protagonista di nome Dani Ramos. Linda Hamilton, inoltre, farà ritorno per l’occasione nei panni di Sarah Connor.

La nuova pellicola di Terminator disconoscerà in un certo senso tutta la produzione che è seguita al capitolo del 1991, dunque, in ordine cronologico, facciamo riferimento alle avventure in Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys.

Diretto da Tim Miller e prodotto nuovamente da James Cameron, Terminator 6, le cui riprese potrebbero partire a giungo e terminare a metà ottobre di quest’anno, quindi, verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures il 22 novembre 2019. Cameron è invece atteso in sala con gli attesissimi sequel di Avatar.