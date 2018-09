Terminator 6: Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger di nuovo insieme in una foto

Arnold Schwarzenegger ha condiviso una nuova foto che lo ritrae insieme a Linda Hamilton sul set di Terminator 6. Dopo aver trascorso anni lontano dal franchise di Terminator, James Cameron è tornato per produrre l'ultimo capitolo della saga che ignorerà i sequel precedenti e sarà un seguito del primo film, uscito nel 1984.

Nel nuovo film, diretto dal regista di Deadpool, Tim Miller, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a James Cameron e David Ellison, Arnold Schwarzenegger riprenderà l'iconico ruolo di T-800 e si riunirà a Sarah Connor (Linda Hamilton). Sarà la prima volta che Linda Hamilton tornerà in un film di Terminator dal sequel del 1991 e i fan hanno potuto dare una prima occhiata al personaggio, così come ad altre star del film, in una foto pubblicata recentemente che includeva anche Natalia Reyes e Mackenzie Davis.

Nelle scorse ore, per ricordare il compleanno di Linda Hamilton, Schwarzy ha pubblicato una foto con la collega dal set di Terminator 6, accanto ad un'immagine di diversi anni fa, scattata quasi nella stessa posa.

Una foto che sicuramente verrà apprezzata dai nostalgici del primo successo di Terminator, pronti per tornare in sala e vedere questo nuovo sequel diretto.

Un progetto che arriva dopo che la Paramount Pictures aveva inizialmente accantonato i piani per Terminator 6 e Terminator 7, che avrebbero proseguito le vicende dell'ultimo sfortunato film del 2015.

Il cast di Terminator 6 è composto da Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes e Diego Boneta.

Il film uscirà nell'autunno 2019.