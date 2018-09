Terminator 6, Gabriel Luna condivide le foto del suo allenamento con Arnold Schwarzenegger

Al momento, la sola cosa ufficiale che abbiamo dell'attesissimo Terminator 6 di Tim Miller (Deadpool) è un'immagine ufficiale che ritrae le tre protagoniste principali, ma incrociando le dita per vedere quanto prima un teaser trailer oggi Gabriel Luna ha condiviso le immagini del suo allenamento in compagnia di Arnold Schwarzenegger.

La mossa in realtà assume quasi un connotato divertente, dato che un mese fa Schwarzenegger aveva condiviso via Instagram una foto in cui allenava Luna, che ricordiamo ricoprirà a quanto pare il ruolo del nuovo Terminator di turno. L'allenamento condiviso, quindi, è più che giusto e dovuto, contando anche il passato da body builder dell'attore ed ex-governatore della California.



Prodotto da Skydance, Terminator 6 sarà un sequel diretto del secondo capitolo della saga ed ignorerà volutamente i film ad esso successivi, in pratica rendendo canonici solo i due film diretti da James Cameron. Proprio il regista di Avatar e Titanic, oltre a figurare come produttore, ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme a David Ellison.



Terminator 6 vede nel cast anche Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Diego Boneta, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo anno, esattamente il 22 novembre 2019. L'attesa è purtroppo ancora molto lunga e speriamo soprattutto che il film di Tim Miller la valga davvero tutta.