Terminator 6: Diego Boneta nel cast del film in un ruolo chiave

Conosciuto dai più per la serie televisiva Scream Queens e in Rock of Ages di Adam Shankman, Diego Boneta è in fase di negoziazione per unirsi al franchise di Terminator nella nuova pellicola diretta da Tim Miller, il regista dietro l’acclamato lungometraggio sul mercenario chiacchierone Deadpool.

A svelare la notizia è stato l’Hollywood Reporter, secondo cui la parte affidata al giovane attore messicano rimane per il momento avvolta da un alone di mistero, sebbene sia da considerarsi come certa l’interpretazione di un essere umano e non di una macchina. Solo poche ore fa la Paramount Pictures ha annunciato il rinvio della data di uscita nelle sale del nuovo capitolo all’autunno del 2019, uno slittamento che certamente consentirà una cura maggiore per l’atteso ritorno sul grande schermo della saga creata da James Cameron.

Ciò che rende particolarmente interessante il casting di Boneta sono i report precedenti in base ai quali sembrerebbe che la storia di Terminator 6 ruoti attorno ad una giovane donna latina, il che farebbe presumere che Boneta sia stato ingaggiato per interpretare presumibilmente il fratello della protagonista. Per adesso, comunque, è bene precisare che queste sono solamente delle ipotesi formulate sulla base di quei pochi elementi emersi finora.

Non sono molti i dettagli trapelati sulla trama di Terminator 6 - titolo non ufficiale della pellicola -, sappiamo solamente che sarà incentrata attorno alle paure contemporanee che si sviluppano con riguardo alla tecnologia e la storia coinvolgerà una nuova giovane protagonista di nome Dani Ramos. Linda Hamilton, inoltre, farà ritorno per l’occasione nei panni di Sarah Connor. Nel cast figurano Arnold Schwarzenegger e Mackenzie Davis.

La nuova pellicola di Terminator disconoscerà in un certo senso tutta la produzione che è seguita al capitolo del 1991, dunque, in ordine cronologico, facciamo riferimento alle avventure in Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys.

Diretto da Tim Miller, Terminator 6, le cui riprese partiranno a giungo e termineranno a metà ottobre, verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures il 22 novembre 2019.