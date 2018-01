Terminator 6, confermate le location per il nuovo film della saga diretto da Tim Miller

Dati i disastrosi risultati diha deciso di intervenire per riportare sulla giusta strada la saga da lui cominciata nel 1984, mettendo in atto un vero e proprio repulisti generale per tornare al cuore della storia e ai suoi protagonisti.

Annunciando così una sorta di soft-reboot del franchise che eliminerà in pratica tutti i film dopo Terminator 2, Cameron ha annunciato a settembre l''arrivo alla regia di Terminator 6 il talentuoso Tim Miller, già dietro al successo di Deadpool, e il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger nei rispettivi panni di Sarah Connor e del T-1000. Oggi invece arrivano le prime conferme sulle location.



Secondo quanto riportato dall'affidabile Omega Underground, infatti, la produzione avrebbe svolto attività di location scouting in Spagna, dato che l'idea sarebbe proprio quella di girare nel vecchio continente, nella penisola iberica. Sarebbe quasi certo che i lavori si terranno anche presso gli ORIGO Film Studios di Budapest, in Ungheria, già usati per Blade Runner 2049, Atomica Bionda e Spectral.



Il production design del film sarà affidato inoltre a Sonja Klaus (Prometheus), mentre Freddy Boucieges (Deadpool) e Philip J. Silvera (Justice League) saranno gli stunt coordinator. La sceneggiatura di Terminator 6 è infine in fase di revisione da Billy Ray, già dietro a Captain Phillips con Tom Hanks.



Terminator 6 è atteso nelle sale il 26 luglio 2019.