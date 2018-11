Terminator 6: concluse le riprese per la Sarah Connor di Linda Hamilton

Come confermato in un post diffuso via Facebook, Linda Hamilton ha terminato le sue riprese in Terminator 6, film che la vedrà riprendere i panni di Sarah Connor a 27 anni di distanza dall’ultima volta.

Come sappiamo tutti i dettagli legati alla trama di questo ennesimo capitolo della saga rimangono top secret; tutti quello che sappiamo è il fatto che si tratterà di un sequel diretto del Terminator 2: Il giorno del giudizio diretto da James Cameron nel 1991, un po’ come l’Halloween di David Gordon Green si ricollegava direttamente al capitolo originale di John Carpenter ignorando tutti i sequel successivi. Ignorare il disastroso Terminator Genisys è di per sé un gran bella notizia.

Nel sesto capitolo del franchise si avrà anche il ritorno di Cameron in qualità di produttore mentre alla regia ci sarà Tim Miller, regista del primo film campione d’incassi dedicato a Deadpool.

In precedenza, lo stesso Cameron aveva in mente di rilanciare il franchise da lui stesso creato con una nuova trilogia di pellicole. Il cast vedrà il ritorno sia della Hamilton che di Arnold Schwarzenegger e questo film servirà da trampolino di lancio per l’introduzione di nuovi personaggi.

Scritto da Billy Ray, David S. Goyer, Justin Rhodes, Josh Friedman e Charles H. Eglee, Terminator 6 vede nel cast la presenza di Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta con il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton come Sarah Connor. Cameron e Miller hanno anche supervisionato la storia insieme a David Ellison. La data d’uscita della pellicola è attualmente fissata al 1° novembre 2019, slot lasciato di recente libero dal rinvio all’estate successiva di Wonder Woman 1984.