Terminator 6: Billy Ray si unisce al team di sceneggiatori

Dopo aver annunciato la ripartenza del franchise dicon un sesto film,ha ingaggiato un nuovo sceneggiatore per revisionare lo script.

Si tratta di Billy Ray, responsabile degli script di Captain Phillips, State of Play e per aver lanciato il franchise di Hunger Games provvedendo alla co-scrittura del primo capitolo diretto da Gary Ross. Recentemente, si è occupato di Overlord, dramma ambientato nella Seconda Guerra Mondiale prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams e di Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee con Will Smith protagonista.

Ray va così ad aggiungersi a David Goyer, Justin Rhodes e Josh Friedman, oltre che allo stesso Cameron e a Tim Miller, regista designato per il sesto capitolo della saga di Terminator, che vedrà ancora il ritorno di Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800 e di Linda Hamilton in quelli di Sarah Connor.

Con l’inizio delle riprese fissato a marzo, la pellicola uscirà nelle sale statunitensi il 26 luglio 2019.