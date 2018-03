Terminator 6: l'attrice Mackenzie Davis è in trattative per entrare nel cast del film

La notizia riportata in anteprima mondiale da Variety ci informa che l’interprete, che presto tornerà sul grande schermo con Charlize Theron nella pellicola intitolata Tully , è attualmente in fase di negoziazione per unirsi al cast artistico del nuovo progetto cinematografico su

Stando a quanto riferito dall’insider che ha lanciato l’esclusiva, l’attrice sarà uno dei nuovi volti della saga fantascientifica. La Davis impersonerà un soldato assassino in missione e questo ruolo chiave nell’economia della storia dovrebbe essere dunque rappresentato da un essere umano e non da una macchina. Il nome dell’artista sarebbe stato in cima alla lista dello studios e del regista Tim Miller (Deadpool), ma il processo di casting attendeva il via libera di James Cameron che attualmente è impegnato nelle riprese dei sequel di Avatar.

Tra le diverse produzioni nel panorama televisivo e cinematografico di Mackenzie Davis ricordiamo in particolare Black Mirror, Sopravvissuto – The Martian, Blade Runner 2049 e presto nelle sale ritornerà con Tully del film-maker Jason Reitman.

Sebbene il ruolo dell’attrice sia da considerarsi importante per il nuovo lungometraggio di Terminator, il suo personaggio potrebbe non essere la vera star del film. I produttori, infatti, sarebbero attualmente alla ricerca di una interprete latina per il ruolo principale di protagonista, una figura, dunque, che rivedremo nel corso dell’intera nuova trilogia.

Al momento la trama del film è ancora avvolta dal mistero, sappiamo solamente che sarà incentrata attorno alle paure contemporanee che si sviluppano con riguardo alla tecnologia e la storia coinvolgerà una nuova giovane protagonista di nome Dani Ramos. Linda Hamilton, inoltre, farà ritorno per l’occasione nei panni di Sarah Connor.

La nuova pellicola di Terminator disconoscerà in un certo senso tutta la produzione che è seguita al capitolo del 1991, dunque, in ordine cronologico, facciamo riferimento alle avventure in Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys.

Diretto da Tim Miller, Terminator 6, le cui riprese partiranno a giungo e termineranno a metà ottobre, verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dalla Paramount Pictures il 26 luglio 2019.