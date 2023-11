Terminator 2, Schwarzenegger si fece male ripetutamente impugnando una pistola!

Arnold Schwarzenegger sarà anche stato un cyborg freddo e devastante in Terminator, ma arrivare a quei livelli ha richiesto un bel po' di sacrificio anche dal punto di vista della sopportazione del dolore: la star di Conan il Barbaro finì infatti più volte per farsi parecchio male durante le riprese del secondo capitolo della saga!

Sul set del film che Schwarzenegger stesso suggerì dovesse superare i 150 morti per dar filo da torcere a Sylvester Stallone, infatti, il nostro Arnold ebbe non pochi problemi a causa dell'impugnatura di una pistola: non potendo utilizzare guanti il dito dell'attore restava continuamente impigliato nel grilletto una volta esploso il colpo, costringendo il povero futuro governatore della California a strapparsi letteralmente dei brandelli di pelle per liberarsi (colpendo più volte anche il povero Edward Furlong nell'operazione).

Non solo pistole, comunque: per Schwarzy fu particolarmente difficile anche riuscire a guidare la moto seguendo le indicazioni di James Cameron su dove puntare gli occhi onde evitare sguardi in camera, compito tutt'altro che semplice per un motociclista non esperto. Insomma, se avete amato la prova di Schwarzenegger nei panni del cyborg più famoso della storia, la consapevolezza di questi sacrifici dovrebbe spingervi a farlo ancora di più! Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Terminator: Il Giorno del Giudizio.