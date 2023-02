Terminator 2, Robert Patrick impressionante: come si allenò il T-100 del film?

Ormai è passato diverso tempo dall'iconico Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger. Per chi non l'avesse ancora letta, vi rimandiamo alla nostra recensione di Terminator 2. Per il ruolo di T-100, un altro attore del film, Robert Patrick è stato sottoposto ad un allenamento particolare.

Durante le riprese di Terminator 2, l'attore americano Robert Patrick (T-100) si è esercitato a non finire nel respirare solamente attraverso il suo naso. Così facendo, il suo aspetto da cyborg sarebbe stato ancora più credibile, soprattutto in sequenze di corsa. Durante tale prova fisica infatti Patrick fu in grado di non mostrare alcun tipo di sforzo, proprio grazie a questo tipo di respirazione.

Una curiosità a tal proposito è che l'attore era riuscito addirittura a raggiungere Edward Furlong che guidava la sua moto iconica del secondo capitolo di Terminator senza alcun tipo di sforzo.

James Cameron sembra inarrestabile: ultimamente si è infatti riflettuto su un prossimo e nuovo Terminator: il regista ha infatti affermato che: “Se dovessi fare un altro film di Terminator e magari provare a rilanciare di nuovo quel franchise, che è una cosa che stiamo discutendo, anche se niente è stato ancora deciso, mi concentrerei più sull'aspetto delle intelligenze artificiali che sui robot cattivi impazziti."