Terminator 2, ecco quando sarà disponibile l'eccezionale Steelbook in 4K!

In occasione del 30esimo anniversario di Terminator 2 uscito nei cinema nel corso dei primi di luglio del 1991 è stata creata un eccezionale Steelbook in 4k approvata anche da James Cameron, l'incredibile regista che ha diretto i primi due capitoli dalla celebre saga cinematografica con Arnold Schwarzenegger.

La nuova release in 4K sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti solo da Best Buy a partire dal 23 novembre mentre, una versione internazionale, con artwork differenti verrà rilasciata a partire da 6 dicembre.

La sinossi ufficiale di questa nuova edizione 4K di Terminator recita: "L'epico film d'azione di James Cameron, capolavoro di fantascienza con Arnold Schwarzenegger nel suo ruolo più iconico, è apparso per la prima volta sugli schermi nel 1991, 30 anni dopo Terminator 2 è ancora considerato uno dei più grandi successi d'azione di tutti i tempi. sono passati 10 anni dagli eventi di Terminator. Il calvario di Sarah Connor è solo all'inizio mentre lotta per proteggere suo figlio John, il futuro leader della resistenza umana contro le macchine, da un nuovo Terminator, T1000 inviato indietro nel tempo per eliminare John Connor mentre è ancora un bambino. Sarah e John non devono affrontare da soli questa terrificante minaccia. La resistenza umana è riuscita a inviare loro un alleato, un guerriero dal futuro incaricato di proteggere John Connor ad ogni costo. La battaglia per domani è iniziato...".

Gli extra presenti nella nuova versione includono:

T2: Documentario sulla riprogrammazione di Terminator (incluse interviste esclusive con James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong e molti altri) - 55 minuti

2 commenti sulle caratteristiche del film che coinvolgono 23 membri del cast e della troupe (1993)/regista James e co-autore William Wisher

La nascita di T2 (1993)

Versione cinematografica classica (137 minuti circa)

Versione in edizione speciale (154 minuti circa)

Versione in edizione speciale estesa (156 minuti circa)

2 scene eliminate con commento audio

Trailer cinematografico in diverse versioni

Voi comprerete questo nuovo eccezionale cofanetto? Fatecelo sapere nei commenti.