Terminator 2, altro che Oppenheimer: la crew studiò ore e ore di test nucleari!

Terminator 2 viene ricordato da tutti non solo per l'incredibile storia ma anche per il lavoro pionieristico fatto con gli effetti speciali. Pare, infatti, che la crew studiò per ore e ore esplosioni nucleari per riprodurre al meglio il "sogno" di Sarah Connor.

Mentre Nolan realizza test nucleari senza CGI, James Cameron ci aveva già pensato decenni fa al realismo di questo fenomeno, assegnando al suo gruppo uno studio immenso nella realizzazione della scena "perfetta" e fedele dal punto di vista scientifico. Pare che Stan Winston, esperto di VFX, e il team abbiano lavorato giorno e notte per realizzare un "sogno nucleare" più realistico possibile.

Per girare al meglio la scena fu creata una vera e propria miniatura fatta con crackers e grano triturato che, ogni volta che veniva testata, ci si impiegava ben 2 giorni a ricostruire. L'esperimento ebbe talmente successo che nel 1991 i membri di diversi laboratori federali USA impegnati nel lavoro con il nucleare affermarono come la rappresentazione in Terminator 2 fosse la più fedele e realistica mai realizzata in un film di finzione, battendo un inaspettato record.

Il lavoro fatto nella pellicola conferma solo la minuzia e la precisione che James Cameron pretende in tutti i suoi film. Affrontando il tema dei VFX il regista ha lodato il lavoro fatto in Avatar 2 criticando la CGI della Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!