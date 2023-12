Terminator 2 e Mamma ho perso l'aereo tra i 25 titoli inclusi nella National Film Registry

Terminator 2, che rientra tra i nostri Everycult, e Mamma ho perso l’aereo, sono due dei venticinque film aggiunti recentemente alla National Film Registry americana per l’anno 2023.

Gli altri film inclusi nella lista sono: A Movie Trip Through Filmland (1921), Pranzo alle 8 (1933), Bohulano Family Film Collection (1950s-1970s), Helen Keller: In Her Story (1954), Lilli e il vagabondo (1955), Edge of the City (1957) We’re Alive (1974), Cruisin’ J-Town (1975), ¡Alambrista! (1977), Passing Through (1977), Saranno famosi (1980), Cercasi Susan disperatamente (1985),The Lighted Field (1987), Matewan (1987), Mamma ho perso l’aereo (1990), Queen of Diamonds (1991), Terminator 2: il giorno del giudizio (1991), The Nightmare Before Christmas (1993), Il banchetto di nozze (1993), Maya Lin: A Strong Clear Vision (1994), Apollo 13 (1995), Bamboozled (2000), Love & Basketball (2000), 12 Anni schiavo (2013), 20 Feet from Stardom (2013).

Il National Film Registry, che ha iniziato a raccomandare i film da conservare nel 1989, conta oggi 875 titoli. "I film sono parte integrante del patrimonio culturale americano e riflettono le storie della nostra nazione da oltre 125 anni. Siamo orgogliosi di aggiungere 25 film diversi al National Film Registry e di preservare la nostra storia attraverso il cinema", ha dichiarato la bibliotecaria del Congresso Carla Hayden. "Siamo grati alla comunità cinematografica per aver collaborato con la Biblioteca del Congresso nel nostro obiettivo di preservare il patrimonio cinematografico per le generazioni a venire".

Per concludere, una curiosità, sapevate che in Terminator 2 Arnold Schwarzenegger si fece male ripetutamente impugnando una pistola?