Terminator 2, James Cameron rivela: 'Ho scritto quel film sotto l'effetto dell'ecstasy'

Nel 2021 Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio festeggia i trent'anni dall'uscita al cinema, e nonostante il buco di trama nella saga con Arnold Schwarzenegger continua a essere molto amato dai fan. Anche grazie ai quattro Oscar conquistati e agli incassi da record, è considerato ancora oggi uno dei migliori film d'azione di tutti i tempi.

La carriera di James Cameron ha subito una importante svolta proprio dopo il primo Terminator, datato 1984, e in una recente intervista il regista ha raccontato le sue fonti di ispirazione per il sequel, non tutte lecite per la verità.

"Ricordo di essermi seduto una volta, ero fatto di ecstasy, a scrivere appunti per Terminator, e sono stato colpito da una canzone di Sting, che diceva: Spero che anche i russi amino i loro figli. E ho pensato: Sai cosa? L'idea di una guerra nucleare è così antitetica alla vita stessa. Ed è da lì che viene il ragazzo."

Il riferimento è al brano Russians, oltre che al personaggio interpretato da Edward Furlong in Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, John Connor.

Dopo il secondo capitolo, James Cameron si è allontanato dal franchise, che nonostante la presenza di Arnold Schwarzenegger non è più riuscito a raggiungere i livelli dei primi due film. Per altri approfondimenti, rimandiamo al nostro Everycult su Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio.