Terminator 2 e quel grosso buco di trama nella saga con Arnold Schwarzenegger

A 30 anni quasi esatti dalla sua uscita cinematografica originale, l'intramontabile Terminator 2 - Il giorno del giudizio di James Cameron resta uno dei migliori sequel mai prodotti nella storia del cinema di genere, e questo anche se il film si conclude con un finale aperto, capace di diventare persino un buco di trama nel franchise.

Considerando che al timone del progetto rimase per una seconda volta lo stesso Cameron, il tracciato temporale di Terminator 2 venne progettato per bene, precisamente, e questo anche se il finale che sarebbe dovuto essere conclusivo (o quasi) è stato poi continuamente annullato da tre film che hanno tentato in tutti i modi di distruggere o revisionare il finale positivo ottenuto da Sarah e John Connor insieme al sacrificio del T-800 di Arnold Schwarzenegger.



Facendo più attenzione, comunque, c'è un buco nel finale di Terminator 2 che non è mai stato sanato. Cosa riguarda? Per la precisione bisognerebbe dire "chi" riguarda, dato che questa mancanza è relativa al T-800, per la precisione guardando al suo braccio mozzato prima del suo sacrificio. Sfortunatamente, proprio perché il braccio non è stato considerato da Sarah e John, in realtà il futuro non sarebbe stato salvato, dato che viene rivelato che la Cyberdyne costruì Skynet partendo proprio da quello stesso braccio dimenticato.



Pensando si riferiscano al braccio trovato nel laboratorio di Miles Dyson, i due gettano quel braccio nella fornace insieme al T-800, scordandosi però di recuperare quello appena mozzato. Questo scenario apre a possibilità in cui ciò che resta di Cyberdyne o qualche organo del governo americano possa mettere la mani sulla causa della Fine del Mondo.