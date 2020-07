Terminator 2, i folli incidenti capitati sul set ad Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton

Stasera torna in tv Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, acclamato e pluripremiato secondo capitolo del franchise creato da James Cameron, che qui ritorna per dirigere Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton in quello che è considerato uno dei migliori film di tutti i tempi.

E' cosa nota tuttavia che la perfezione si guadagna soltanto con il sacrificio, e di sacrifici sul set ce ne sono stati tanti all'epoca: soprattutto per quanto riguarda i poveri protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, ai quali ne capitarono di cotte e di crude.

Ad esempio, per la sequenza dell'inseguimento, Schwarzenegger si ustionò la mano perché non poteva indossare il guanto mentre armava la pistola, e per giunta le sue dita si bloccarono nel meccanismo. L'attore si ferì alle dita e alla mano diverse volte prima di imparare a padroneggiare l'arma, questo perché nel mentre doveva anche recitare e controllare la Harley Davidson che stava guidando mentre James Cameron gli diceva in che direzione andare.

D'altro canto alla Hamilton andò perfino peggio, dato che secondo quanto dichiarato da Cameron, l'attrice ha subìto una perdita permanente dell'udito ad un orecchio durante la sparatoria in ascensore: la star, esausta, dimenticò di sostituire uno dei tappi dopo averli rimossi tra un ciak e l'altro.

