Terminator 2, esiste davvero il metallo liquido che compone l'androide mutaforma T-100?

Lo scorso anno Terminator 2 ha celebrato i suoi 30 anni e ciascuno di noi vedendolo, si è chiesto almeno una volta nella vita se esistesse per davvero il metallo liquido che compone il terribile androide mutaforma T-100. La risposta a questo quesito ci giunge ora da uno scienziato cinese che lavora in Australia chiamato Xiaolin Wang.

Lo studioso con il suo team di lavoro dell'Institute for Superconducting & Electronic Materials dell'Università di Wollongong sono riusciti infatti ad ottenere risultati del tutto simili a quelli visti in Terminator 2 sfruttando un materiale facilmente manipolabile, composto da una lega di gallio, indio e stagno.

"L'idea iniziale era quella di produrre tutti gli effetti speciali del film. Per un pubblico normale, tutti gli effetti di metallo liquido nel film sono fantascienza, ma per noi sono tutti fatti scientifici" ha detto a tal proposito lo studioso.

La lega metallica in questione è il Galistano e viene già utilizzato da diversi anni come liquido del termometro in sostituzione del mercurio ritenuto tossico. A temperatura ambiente si presenta come un fluido di colore argenteo che tende a solidificare alla temperatura di -19 °C, la tensione superficiale della lega inoltre, può essere facilmente manipolata, e può così assumere in maniera assai semplice le forme più disparate.

"Ad essere onesti, è molto difficile fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto finora", afferma Wang. "Pensiamo che ciò che abbiamo già creato sia abbastanza per James Cameron per avere idee per il suo prossimo film".

A proposito di James Cameron, il regista ha di recente dichiarato di aver scritto Terminator 2 sotto l'effetto di ecstasy.