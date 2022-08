Terminator 2, Edward Furlong fu costretto a recitare in piedi in un buco: ecco perché!

La storia del cinema è piena di produzioni dai tempi a dir poco dilatati: quando il regista non è Richard Linklater e il film non è Boyhood, però, la cosa può diventare un problema... Soprattutto se uno dei personaggi principali è un ragazzino le cui sembianze sono inevitabilmente destinate a cambiare nel tempo! Vero, James Cameron?

Stiamo parlando, nella fattispecie, di quanto accaduto durante le riprese di Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: quello che resta forse il capitolo più amato della saga con Arnold Schwarzenegger, infatti, vede l'esordio del giovanissimo John Connor interpretato da un'Edward Furlong allora in piena fase di sviluppo.

Le riprese del film di Cameron andarono decisamente per le lunghe, con il povero Edward che cominciò inevitabilmente a mostrare segni di un'evidentissima crescita: la voce dell'attore cominciò a diventare più profonda, il suo aspetto in alcune scene è palesemente più adulto che in altre... Ma il problema principale fu causato, prevedibilmente, da qualche centimetro di troppo messo nel giro di qualche mese!

Per ovviare al problema, Cameron decise dunque di adottare la più pratica delle soluzioni: in alcune sequenze, infatti, Furlong fu costretto a recitare in piedi in un buco per far sì che, sullo schermo, la differenza d'altezza con Linda Hamilton restasse inalterata! Vista la riuscita del film possiamo parlare di stratagemma efficace, non trovate? Attori adolescenti a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Terminator 2.