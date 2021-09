Terminator 2, ecco la nuova edizione 4K del film con Schwarzenegger: è spettacolare

Il cult diretto da James Cameron Terminator 2: Il giorno del giudizio ha festeggiato il suo 30esimo compleanno, e per l'occasione lo sci-fi action con protagonista Arnold Schwarzenegger tornerà presto in vendita con una nuova e prestigiosa edizione 4K da collezione.

Studiocanal ha lavorato su tre diverse edizioni per celebrare l'importante traguardo della seminale opera degli anni '90, con un set di tre dischi che viene presentato con una stampa lenticolare da 12" e un vinile della colonna sonora originale del film di Brad Fiedel, e che include anche il film su Blu-ray 4K Ultra HD e puoi trovarlo qui. In aggiunta c'è anche una versione Steelbook dello stesso set di tre dischi, ma senza la colonna sonora in vinile, e infine anche una versione che include un Endo Skull in edizione limitata, quest'ultima venduta come esclusiva Zavvi.

Tutte e tre le edizioni sono disponibili dal 6 dicembre, con i pre-ordini già disponibili su Amazon. In calce potete ammirare un'immagine del cofanetto.

L'epico capolavoro di fantascienza di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger nel suo ruolo più iconico, è arrivato per la prima volta sugli schermi cinematografici nel 1991, e trent'anni dopo è ancora considerato uno dei più grandi successi action di tutti i tempi. Ambientato dieci anni dagli eventi dell'originale Terminator, sempre diretto da Cameron e interpretato da Schwarzenegger, il film vede ancora una volta Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor mentre lotta per proteggere suo figlio John, il futuro leader della resistenza umana contro le macchine, quando un nuovo Terminator, T1000, viene inviato indietro nel tempo per eliminare il John Connor adolescente.

