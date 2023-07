Terminator 2, Arnold Schwarzenegger suggerì 150 morti per superare Sylvester Stallon

Arnold Schwarzenegger odiava Sylvester Stallone già negli anni '80, perciò non sorprende che la loro rivalità si sia concretizzata in svariate pellicole; al riguardo, l'attore di Terminator ha svelato i suoi tentativi di "potenziare" la letalità del secondo capitolo della saga per superare lo storico rivale.

"ll motivo per cui è diventato un grande successo è stato, innanzitutto, Jim Cameron" ha dichiarato Schwarzenegger. "Ha avuto quest'idea originale, anche se all'inizio ero sospettato. Mi disse: 'Voglio fare di te un buon Terminator'". Se la memoria vi fa brutti scherzi, ecco come finisce Terminator 2.

Ha poi continuato: "Risposi: 'Cosa intendi, quando parli di un buon Terminator? Nel primo uccido ben sessantotto persone. Nel secondo ne devo uccidere centocinquanta. Caspita, saliamo sempre più! Tagliali la gola, sparagli con un cannone, investili con un'auto.' Dovevo superare Stallone. La mia missione principale era essere il numero uno nell'uccidere un'enorme quantità di persone sullo schermo".

Tuttavia, Cameron respinse i suggerimenti dell'attore. "Mi disse: 'Arold, smettila. Sei malato. Mi assicurerò che in Terminator 2 non ucciderai neanche una persona'. Ma risposi che era la cosa più stupida che avessi mai sentito. Come può Terminator 2 non prevedere neanche una morte? Almeno potevamo buttarci dentro qualche corpo simbolico...".

L'unica cosa di cui siamo certi è il grande successo di Terminator 2 - Il giorno del giudizio: il film ha incassato 520 milioni di dollari in tutto il mondo, a cui si aggiungono ottime recensioni da parte della critica – basti pensare al 92% su Rotten Tomatoes.

