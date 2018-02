Terminate le riprese del nuovo Halloween, parla l'interprete di Michael Myers

Le riprese del nuovo film dedicato alla saga di Halloween sono ufficialmente terminate. Lo ha confermato su Twitterdellache, come saprete, ha prodotto il nuovo episodio.

In attesa di vedere cosa abbia sfornato David Gordon Green, l'attore che interpreta Michael Myers all'interno della pellicola, Nick Castle, ha parlato del film in una nuova intervista esclusiva.

"Non mi aspettavo di tornare, sinceramente. Non sapevo nemmeno che avrebbero fatto questo film fino a cinque mesi fa. Non faccio tanti film, ma partecipo a tante convention ed è stato interessante tenere il passo su come stia procedendo il franchise" ha spiegato l'attore "Il nuovo Halloween è molto vicinato-centrico, come il primo film. Sembra molto il primo. Ci sono molte cose che coincidono che sembrano dei modi chiari di introdurre una sorta di deja-vù del primo film, senza essere copiato. Le persone che hanno lavorato alla sceneggiatura sono intelligenti. Io e Jamie Lee Curtis abbiamo avuto la stessa reazione leggendo la sceneggiatura 'oh mio Dio, sembra proprio come il primo!'.".

Halloween sarà diretto da David Gordon Green e scritto da quest’ultimo insieme a Danny McBride; nel cast di questa nuova pellicola ci saranno, tra gli altri, Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid.

John Carpenter tornerà in veste di produttore esecutivo e, nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, potrebbe tornare anche dietro i suoi amati sintetizzatori per creare lo score del nuovo reboot: “Beh, sapete, come compositore, devi aspettare fino a quando il regista non ha pronto un primo montaggio, per poi sederti con lui e avere delle sessioni. Devo scoprire che tipo di musica gli serve. La vuole completamente nuova? Vuole rispolverare qualche vecchia melodia? È il suo film. Io cerco solo di dare una piccola mano”.