Terminate le riprese de L'Immortale di e con Marco D'Amore, spin-off di Gomorra

Erano sbarcata anche a Roma dallo scorso 17 maggio le riprese dell'attesissimo L'Immortale, prequel cinematografico e spin-off della serie Gomorra di Sky Atlantic, e adesso tramite un post via Facebook lo stesso interprete e regista, Marco D'Amore, annuncia la fine ufficiale della produzione, mostrando l'ultimo ciak.

D'Amore è molto amato dal grande pubblico proprio per aver interpretato in Gomorra la parte di Ciro De Marzio, che riprenderà anche nel film voluto e proposto da lui, dove racconta le origini del personaggio e la vicenda che gli ha fatto guadagnare l'appellativo che titola il progetto, Immortale. Il regista e attore scrive nel posto su Facebook:



"'It's a wrap, fine lavorazione!', grida forte Lorenzo, il mio aiuto regia. Siamo in un enorme slargo. Si fa prima un silenzio surreale intorno, poi parte un applauso deciso che cresce e che si fa potente, interminabile. Mi sbattono le tempi, ho gli occhi lucidi, guardo tutti come al rallenty venirmi incontro per abbracciarmi. Penso alla mia mamma e ai miei sacrifici, alle tante partenze e ai pochi ritorni, penso ai sogni, quelli infranti e quelli che ancora seguo". È un posto a cuore aperto dedicato insomma alla sua prima esperienza in cabina di regia cinematografica, visto che per la tv ha debuttato già nella quarta stagione di Gomorra in due episodi.



Trovate l'intero posto in calce. L'Immortale è atteso nelle sale italiane il prossimo 12 dicembre.