Teresa Taylor, morta l'ex batterista dei Butthole Surfers e star per Richard Linklater

È scomparsa a soli 60 anni Teresa Taylor, una delle prime batteriste della band indie rock Butthole Surfers, protagonista con un piccolo ma memorabile ruolo in Slacker, il film d'esordio di Richard Linklater nel 1990. Taylor era affetta da una malattia polmonare e i suoi ex colleghi della band ne hanno annunciato la morte.

A twittare sono stati infatti proprio i Butthole Surfers, che hanno informato i fan scrivendo che Taylor "è morta pacificamente questo fine settimana dopo una lunga battaglia con una malattia polmonare. Vivrà per sempre nei nostri cuori. RIP cara amica".



Teresa Taylor, che alcune volte si faceva chiamare Teresa Nervosa, era nata ad Arlington, in Texas. Iniziò a suonare la batteria nella banda del liceo insieme al percussionista King Coffey, con il quale iniziò ad esibirsi in diversi locali fino ad entrare nei Butthole Surfers.



Nel 1989 Taylor lasciò la band dopo aver avuto delle convulsioni causate da un aneurisma cerebrale, subendo un intervento chirurgico nel 1993. Oltre alla sua carriera musicale, Teresa Taylor è ricordata anche per una breve apparizione in Slacker, il primo film diretto da Richard Linklater - che lo scorso autunno ha iniziato le riprese di Hitman - nel 1990. Taylor ha interpretato Pap Smear Pusher, una donna che cerca di vendere quello che sostiene essere un pap test di Madonna. Maglietta nera, occhiali da sole e cappellino da baseball, il personaggio di Pap Smear Pusher appare sul poster del film e sulla versione home video.



